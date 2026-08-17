Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Моргенштерн получил новый штраф за нарушение закона об иноагентах Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Москва17 авг Вести.В Москве Савеловский суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Моргенштерн признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей цитирует источник РИА Новости

Отмечается, что это уже третий протокол по статье 19.34 КоАП РФ в отношении музыканта и первый после заочного приговора за уклонение от обязанностей иноагента.

В апреле 2026 года мировой суд приговорил Моргенштерна к штрафу 7 миллионов рублей, а в июне апелляция увеличила сумму до 8,2 миллиона.

В настоящее время артист находится за пределами Российской Федерации, поэтому все материалы рассматриваются заочно.