Москва17 авгВести.В Москве Савеловский суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.
Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Моргенштерн признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублейцитирует источник РИА Новости
Отмечается, что это уже третий протокол по статье 19.34 КоАП РФ в отношении музыканта и первый после заочного приговора за уклонение от обязанностей иноагента.
В апреле 2026 года мировой суд приговорил Моргенштерна к штрафу 7 миллионов рублей, а в июне апелляция увеличила сумму до 8,2 миллиона.
В настоящее время артист находится за пределами Российской Федерации, поэтому все материалы рассматриваются заочно.