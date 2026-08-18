Сын Бориса Грачевского подал иск на 39 миллионов рублей к совладельцу "Ералаша"

Сын Грачевского судится с совладельцем "Ералаша" из-за 39 миллионов рублей Сын Бориса Грачевского подал иск на 39 миллионов рублей к совладельцу "Ералаша"

Москва18 авг Вести.Максим Грачевский, сын основателя "Ералаша" Бориса Грачевского, подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 39 миллионов рублей с совладельца и генерального директора компаний, связанных с производством передачи, Аркадия Григоряна. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Сын и один из наследников Бориса Грачевского, бывшего художественного руководителя детского тележурнала "Ералаш", Максим Грачевский просит Арбитражный суд Москвы взыскать более 39 миллионов рублей с Аркадия Григоряна, совладельца и руководителя двух связанных с производством передачи компаний говорится в публикации

Отмечается, что иск был подан 7 августа, рассмотрение назначено на ноябрь. Третьим лицом к спору привлечен еще один сын бывшего художественного руководителя тележурнала - Филипп Грачевский.

Ранее Арбитражный суд Москвы по большей части удовлетворил иски Максима Грачевского к продюсерскому центру "Ералаш" и ООО "Ералаш" о предоставлении документов по хозяйственной деятельности – решения обжалованы.

Борис Грачевский владел долей в 50 процентов в ПЦ "Ералаш" и 49,99 процента во второй компании. После его смерти в 2021 году доли перешли четырем наследникам. Сейчас у Максима Грачевского по 25 процентов в каждой компании.

На одном из заседаний представитель истца заявлял о конфликте между сыном Грачевского и Григоряном.