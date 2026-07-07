Боксер Константин Цзю подал в суд на партнера за долг в 7 млн рублей

Боксер Костя Цзю обвинил своего партнера в хищении 7 млн рублей Боксер Константин Цзю подал в суд на партнера за долг в 7 млн рублей

Москва7 июл Вести.Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю обвинил создателя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн рублей, столичная полиция начала расследование по заявлению известного спортсмена, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере отделом МВД по Головинскому району Москвы 23 ноября 2025 года.

Учредитель и бывший гендиректор ООО "ИК-Концерн" бизнесмен Козьяков с целью развития бизнеса одолжил деньги у боксера еще в 2018-2019 годах, но так и не вернул. В июле 2026 года следствие активизировалось, Козьякова допросили сначала как свидетеля, а затем как подозреваемого, взяв подписку о невыезде.

Партнер Цзю отрицает совершение каких-либо противоправных действий. По его словам, основатель детского центра решил расширить бизнес и открыть при нем школу, а также взять в аренду дополнительные помещения. Он предложил Цзю, дети которого ходили в детский сад Козьякова, стать соинвестором: одолжить в 2018 году 5 млн рублей, а в 2019 году - 2 млн рублей под 34% годовых сроком на три года. Деньги пошли на аренду новых помещений и их ремонт.

Адвокат Козьякова Ольга Карлова уточнила, что оба займа оформлялись официально с согласованным графиком платежей. При этом ее подзащитный попал в сложную финансовую ситуацию и после возвращения около 1,75 млн рублей попросил пересмотреть график.

Дети господина Цзю несколько лет бесплатно посещали развивающий центр "Катюша", а Козьяков помогал его семье возить в больницу сына, также он обеспечивал доставку стройматериалов в поместье Цзю в Крыму рассказала адвокат

Несмотря на дружеские взаимоотношения, в 2022 году боксер обратился в полицию с требованием взыскать с Козьякова остаток долга, невыплаченные проценты и проценты за пользование чужими деньгами. Суд обязал заемщика выплатить 13,4 млн рублей, а тот в свою очередь добился судебного решения о выплате Цзю компании "ИК-Концерн" 2,162 млн рублей за то, что его дети пользовались услугами центра.

Адвокат Козьякова сообщила. что с учетом этой суммы и других выплат ее подзащитный погасил основную сумму долга в 4,247 млн рублей. Летом 2025 года Козьяков предложил боксеру Цзю заключить мировое соглашение, а также выразил готовность выплатить единовременно еще 4 млн руб., однако тот отказался, инициировав процедуру банкротства как самого Козьякова, так и его фирмы.

Учитывая обстоятельства, адвокат считает, что у уголовного преследования нет должных оснований: в действиях Козьякова отсутствует состав преступления, а отношения носят исключительно гражданско-правовой характер.

Ранее в СМИ появилась информация о блокировке счета чемпиона мира по боксу Кости Цзю.