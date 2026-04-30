Москва30 апрВести.Сергею Белякову – бывшему заместителю директора концерна "Калашников" по закупкам и логистике, московской полицией предъявлено обвинение в хищении более 213 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам источника, по делу допрошены ключевые свидетели. Ожидаются результаты экспертиз.
Белякову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при поставках разгрузочных жилетов из КНР в рамках выполнения гособоронзаказа. Ущерб концерну "Калашников" составил более 213 млн рублейотмечается в сообщении
Сам Беляков вину не признает, утверждая, что сделка с КНР была обоснованной.
На данный момент он содержится в следственном изоляторе в Москве.