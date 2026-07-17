Бывший замдиректора концерна "Калашников" задержан после возвращения с СВО В Москве задержан экс-замдиректора концерна "Калашников"

Москва17 июл Вести.Бывшего замдиректора концерна "Калашников" Сергея Панкина задержали после возвращения с СВО: его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, Панкин похитил 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму. Форму и обмундирование должны были делать в России, но привозили из Китая по цене, ниже указанной в документах. Для махинаций Панкин задействовал свою фирму ООО "Евростар".

Сумма закупок оказалось сильно меньше, чем в документах, разницу 46-летний Панкин забирал себе уточняется в сообщении

28 января Панкин ушел на СВО, его контракт должен был кончиться 28 июля. Но из-за проблемы со здоровьем мужчина вернулся раньше срока, 15 июля его задержали.