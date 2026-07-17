Москва17 июл Вести.Сергей Панкин, задержанный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, никогда не являлся сотрудником "Калашникова", заявили в концерне.

Ранее в ряде источников утверждалось, что Панкин, который, по версии следствия, причастен к хищению 100 миллионов рублей, выделенных на военную форму, прежде занимал пост заместителя директора концерна.

Сергей Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО "Концерн "Калашников" или АО "НИИ Стали". Сергей Панкин может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна. Концерн "Калашников" оказывает всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Сергея Панкина в части его взаимоотношений со структурами концерна говорится в официальном Telegram-канале концерна

По некоторым данным, Панкина задержали 15 июля, сразу после его возвращения из зоны СВО из-за проблем со здоровьем.