Москва1 июн Вести.Силовики задержали начальника продовольственного управления в Министерстве обороны Виктора Таразевича по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает РБК.

Начальнику продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктору Таразевичу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)... Полковник был задержан 20 мая говорится в публикации

Военный суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу до 20 июля. По данным источников издания, свою вину Таразевич не признает.

Отмечается, что расследованием занимается Главное военное следственное управление СКР.