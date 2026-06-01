Начальник продовольственного управления Минобороны Таразевич арестован в Москве

Москва1 июн Вести.В СИЗО отправлен начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России Виктор Таразевич. Решение об этом принял 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Как отмечается, сторона защиты уже обжаловала данную меру пресечения, подав соответствующую апелляцию.

В отношении Виктора Таразевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На это решение уже подана апелляционная жалоба информировал собеседник агентства

При этом какой-либо дополнительной информации из суда, касаемо предъявленного Таразевичу обвинения, пока не поступало.