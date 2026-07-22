Москва22 июл Вести.Рок-исполнитель, лидер группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков подал иск к одному из федеральных телеканалов в Останкинский суд Москвы. Об этом пишет MK.ru.

Уточняется, что речь идет о защите авторских прав.

Издание предполагает, что претензии связаны с использованием композиций Чигракова в популярном музыкальном шоу. Сумма иска при этом не разглашается.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал иск о защите чести и достоинства на автора книги о самом себе, которая была выпущена в рамках цикла "Звезды отечественного спорта для детей".