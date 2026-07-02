Москва2 июл Вести.Бывший владелец брендов "Яшкино" и "Кириешки" Денис Штенгелов подал жалобу на решение суда о запрете и признании экстремистской деятельности объединения Николая и Дениса Штенгеловых, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что жалоба поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве.

Зарегистрирована кассационная жалоба основателя "Кондитерус Ком" Дениса Штенгелова на решение по иску Генпрокуратуры о запрете деятельности и признании объединения экстремистским говорится в публикации

Рассмотрение назначено на август.

В октябре 2025 года Тверской районный суд столицы признал Дениса Штенгелова и его отца экстремистским объединением. Суд также обратил их имущество в доход государства. Оба фигуранта покинули Россию более 10 лет назад.