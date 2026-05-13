Москва13 мая Вести.Объявленный в розыск основатель московского детского отряда "Надежда" Ефим Штейнберг стал фигурантом уголовного дела о растлении детей. Об этом сообщается в материалах дела, которые приводит РИА Новости.

Уточняется, что по решению суда Штейнберг заочно арестован.

Штейнберг - часть 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста) отмечается в публикации

В Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы уточняется, что Преображенский районный суд избрал в отношении Штейнберга меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи правоохранителям РФ.

На сайте дворца творчества детей и молодежи "Преображенский" Восточного административного округа Москвы, отряд "Надежда" существует с октября 1960 года, 30 лет он действовал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы.

Ефим Штейнберг был объявлен в розыск МВД России по уголовной статье 24 апреля. Однако конкретная статья, по которой разыскивается основатель детского отряда "Надежда" не уточнялось.