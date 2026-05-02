Москва2 мая Вести.Санкция по уголовному делу в отношении владельца компании Destinus бизнесмена Михаила Кокорича (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщило РИА Новости со ссылкой на юриста "Московской коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Елизавету Меткину.

По опубликованным данным, речь идет о деле по статье 278 УК РФ и частях 1-2 статьи 205.4 УК РФ. Эти нормы предусматривают наказание от 10-12 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного, в зависимости от квалификации отметила Меткина

Михаил Кокорич в октябре 2025 года стал фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом) и 22 членов "Антивоенного комитета России" (нежелательная организация в РФ). Глава Destinus обвиняется в насильственном удержании власти и организации террористического сообщества и участии в нем. В данный момент он живет в Швейцарии.