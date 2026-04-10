Москва10 апр Вести.Книгу "Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров", написанную бывшим главой ЮКОС Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), внесли в перечень экстремистских материалов. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства юстиции России.

В феврале Московский городской суд признал эту книгу экстремистским материалом.

В 2022 году Ходорковского внесли в реестр иностранных агентов, а в прошлом году он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.