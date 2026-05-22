Москва22 мая Вести.Книга бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (иноагент в РФ) "Хроники возрожденного Арканара" включены в перечень экстремистских материалов. Соответствующая информация появилась в реестре Министерства юстиции.

Печатное издание – книга с библиографическим описанием: Вишневский Борис Лазаревич. Хроники возрожденного Арканара. Избранные статьи 2008–2015 – Санкт-Петербург, 2015. – 512 с. ISBN 978-5-87857-253-8 (решение Санкт-Петербургского городского суда от 20.11.2025 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 04.03.2026) указано в реестре

В ноябре 2025 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры к иноагенту и признал книгу экстремистским материалом. Эксперты усмотрели в ней призывы к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигание вражды и ненависти к верующим РПЦ.