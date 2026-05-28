Москва28 мая Вести.В России возбудили дело о вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Обвинения заочно предъявлены гражданину Украины Евгению Подгаецкому, который в начале 2026 года в ОАЭ подал иск к российскому бизнесмену из-за предполагаемых угроз в свой адрес.

Поводом для расследования стало обращение российского бизнесмена в правоохранительные органы рассказали изданию источники

Следствие требует заочно арестовать Подгаецкого на два месяца. Как следует из публикации, если вина Подгаецкого будет доказана, ему грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Шишкарева отказался комментировать ситуацию, а Подгаецкий заявил, что в Дубае подал иск к Шишкареву из-за "упущенной выгоды, морального и репутационного ущерба". Каких-либо уведомлений о возбуждении дела и вызовах в суд он не получал.