В Нидерландах попросили соратника Ходорковского "накачать" Украину ракетами В Нидерландах призвали соратника Ходорковского производить ракеты для Киева

Москва1 мая Вести.Бывший первый почетный консул Украины в Нидерландах Карел Бургер Дирвен попросил владельца аэрокосмической компании Destinus Михаила Кокорича (террорист и экстремист в РФ), отказавшегося от российского паспорта, наладить производство дальнобойного оружия для киевского режима, сообщает РИА Новости.

В октябре 2025 года Кокорич стал фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и 22 членов "Антивоенного комитета России" (АКР – нежелательная организация в РФ)​​​.

Кокоричу вменяют в вину участие в насильственном захвате или удержании власти, а также организацию террористического сообщества. По данным ФСБ РФ, Кокорич входит в список членов АКР.

Агентство пишет, что в соцсети LinkedIn Кокорич вступил в публичную переписку с голландским политиком Дирвеном, в которой они обсуждали качество ракет, поставляемых из Европы на Украину. По мнению Дирвена, Европе нужно наращивать их производство, поскольку сроки поставок американских ракет Tomahawk или немецких Taurus для Киева увеличились.

Помогите Украине быстро наладить производство дальнобойного оружия. Нидерланды и европейские компании могут это сделать. Мы не можем терять больше времени написал Дирвен

В ответ Кокорич поблагодарил нидерландского политика за внимание к компании Destinus и указал, что ее инженеры создают крылатые ракеты "Рута", которые, по словам бизнесмена, не уступают ракетам из США и Германии.

Согласно сведениям Минобороны РФ, украинские и "совместные" предприятия по выпуску беспилотников и компонентов для сил киевского режима расположены на территориях ряда европейских стран, в том числе Нидерландов, где находятся два филиала компании Destinus. Проживающий в настоящее время в Швейцарии Кокорич в интервью французскому журналу Challenges рассказал, что его компания продает властям Киева сотни беспилотников.

Ранее представители посольства РФ в Гааге обвинили власти Нидерландов в безответственности из-за того, что те позволили боевикам "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная террористическая организация), воюющим на Украине, заполучить голландские штурмовые винтовки C7NLD.