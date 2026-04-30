Москва30 апр Вести.Москва заявила, что учитывает в своем военно-политическом планировании факт попадания оружия нидерландского производства к боевикам "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная в РФ террористическая организация), воюющим на Украине. Об этом сообщили в российском посольстве в Нидерландах, передает РИА Новости.

Эти факты, конечно, учитываются Россией при военно-политическом планировании заявили в посольстве

В Гааге заявляли, что не могут подтвердить такую информацию, сославшись на сложность проведения проверок в условиях боевых действий. Российское посольство в Нидерландах отметило, что подобные факты Россия обязательно принимает во внимание при своем военно-политическом планировании.

Ранее в интернете появились видеозаписи, авторы которых утверждали, что боевики РДК используют нидерландские штурмовые винтовки C7NL. На этом фоне правительство Нидерландов опубликовало, а затем удалило список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия террористами.