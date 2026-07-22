Самбист Емельяненко подал иск на издательство, выпустившем книгу о нем самом

Самбист Федор Емельяненко подал иск на автора книги о самом себе Самбист Емельяненко подал иск на издательство, выпустившем книгу о нем самом

Москва22 июл Вести.Российский самбист Федор Емельяненко подал иск о защите чести и достоинства на автора книги о самом себе. Книга выпущена в рамках цикла "Звезды отечественного спорта для детей".

Иск к писательнице Анастасии Ивановой и издательству "АСТ" поступил в Останкинский суд столицы, сообщает "МК".

Заслуженный тренер России считает, что в книге ряд изложенных о нем фактов не соответствуют действительности и порочат его деловую репутацию. Сумма иска пока не разглашается, в суде изучают материалы дела.