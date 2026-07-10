Гроссмейстер Крамник подал апелляцию на решение ФИДЕ о своей дисквалификации

Крамник обжаловал дисквалификацию ФИДЕ Гроссмейстер Крамник подал апелляцию на решение ФИДЕ о своей дисквалификации

Москва10 июл Вести.Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник подал апелляцию на решение о своей дисквалификации, принятое Международной шахматной федерацией (FIDE/ФИДЕ). Об этом он написал в соцсети X.

Российский гроссмейстер потребовал признать, что процедура рассмотрения дела подверглась неоднократным процессуальным нарушениям.

Несколько минут назад я направил официальную апелляцию написал шахматист

ФИДЕ 3 июля дисквалифицировала российского шахматиста на год за нарушение кодекса этики. Решение было принято из-за высказываний Крамника в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого, который скончался в возрасте 29 лет. Крамник публично обвинял американца в нечестной игре.