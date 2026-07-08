Фетисов возмутился отменой красной карточки на ЧМ по просьбе Трампа Фетисов назвал безобразием отмену красной карточки на ЧМ по просьбе Трампа

Москва8 июл Вести.Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" назвал безобразием решение Международной федерации футбола (FIFA) отменить дисквалификацию американского футболиста Фоларина Балогана по просьбе лидера США Дональда Трампа.

Он сравнил ситуацию с чемпионатом мира во время холодной войны.

Это безобразие. Я даже не мог себе представить, что такие моменты могут вообще произойти. Мы играли в период холодной войны. На самом деле противостояние было серьезнейшее, но никто вообще даже не мыслил в сторону того, что такие моменты могут произойти, — даже смешно было думать об этом сказал Фетисов

Балоган получил красную карточку в матче 1/16 финала между сборными США и Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропустить встречу 1/8 финала со сборной Бельгии. Однако дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о приостановке дисквалификации игрока. Балоган также прокомментировал ситуацию.