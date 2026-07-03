FIDE дисквалифицировала шахматиста Крамника за слова о Народицком Шахматист Крамник получил год дисквалификации за нарушение кодекса этики

Москва3 июл Вести.Шахматист Владимир Крамник дисквалифицирован на год за нарушение кодекса этики. Соответствующее решение вынесла Международная шахматная федерация.

Причиной этого решения стали высказывания Крамника в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого, который скончался в возрасте 29 лет. В частности, россиянину запретили участвовать в турнирах, а также он должен будет отработать 12 месяцев на благо шахматного сообщества. Приговор комиссии по этике можно обжаловать в течение 21 дня.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве. 17 октября 2025 года американец провел последний стрим, в ходе которого выглядел уставшим и рассеянным. Тогда Народицкий говорил, что Крамник пытается уничтожить его карьеру.

19 октября стало известно о смерти Народицкого – в его крови были обнаружены сразу несколько разных наркотических веществ.