Москва3 июлВести.Шахматист Владимир Крамник дисквалифицирован на год за нарушение кодекса этики. Соответствующее решение вынесла Международная шахматная федерация.
Причиной этого решения стали высказывания Крамника в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого, который скончался в возрасте 29 лет. В частности, россиянину запретили участвовать в турнирах, а также он должен будет отработать 12 месяцев на благо шахматного сообщества. Приговор комиссии по этике можно обжаловать в течение 21 дня.
В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве. 17 октября 2025 года американец провел последний стрим, в ходе которого выглядел уставшим и рассеянным. Тогда Народицкий говорил, что Крамник пытается уничтожить его карьеру.
19 октября стало известно о смерти Народицкого – в его крови были обнаружены сразу несколько разных наркотических веществ.