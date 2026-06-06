CAS оставил в силе дисквалификацию Григоренко на четыре года CAS отклонил апелляцию экс-хоккеиста Григоренко и оставил в силе дисквалификацию

Москва6 июн Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию экс-хоккеиста российской сборной и бывшего гендиректора клуба КХЛ "Сочи" Игоря Григоренко и оставил в силе решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации спортсмена на четыре года. Об этом сообщается на сайте CAS.

В августе прошлого года IIHF отстранила Григоренко от любой деятельности, связанной со спортом, до 2029 года. Сообщалось, что причиной послужило нарушение антидопинговых правил по ходу игровой карьеры.

CAS удовлетворил апелляцию частично, изменив начало срока дисквалификации с 12 августа 2025 года на 7 марта 2025 года. Четырехлетнее отстранение осталось в силе.