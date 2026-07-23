Книга о бойце Емельяненко снята с продажи после поданного бойцом иска

Книга о бойце Емельяненко после претензий спортсмена изъята из продажи Книга о бойце Емельяненко снята с продажи после поданного бойцом иска

Москва23 июл Вести.Книга Анастасии Ивановой "Легенда ММА — Федор Емельяненко", посвященная бойцу смешанных единоборств, изъята из продажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из издательств.

Причиной стали претензии спортсмена, связанные с использованием его фотографий, говорится в статье.

Из заявления истца следует, что в 2025 году печатный дом выпустил книгу в серии "Звезды отечественного спорта для детей", на обложке которой было размещено изображение Емельяненко, а его имя было использовано в названии и оформлении.

Ввиду претензий в связи с использованием фотографий издательство … сняло книгу с продажи. Тираж спорной книги составил всего 2 тысячи экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка пояснили агентству в издательстве

Ранее стало известно, что Останкинский районный суд Москвы рассмотрит иск бойца смешанных единоборств к автору книги и выпустившему ее издательству.

Спортсмен, которого в мире ММА получил прозвище Последний Император, утверждает, что в книге ряд изложенных о его биографии сведений не соответствуют действительности и порочат его деловую репутацию.