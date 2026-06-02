Роберт Фицо проиграл суд против автора книги о нем Премьер Словакии проиграл суд против автора книги "Фицо – одержимый властью"

Москва2 июн Вести.Премьер Словакии Роберт Фицо проиграл суд против автора книги "Одержимый властью Фицо" Петера Барди, заявил портал Aktuality.sk, главредом которого также является Барди.

Фицо пытался добиться выплат по 100 тысяч евро от автора и издательства, выпустившего книгу, за использование его фотографии на обложке. Свою претензию политик обосновал тем, что никогда не давал согласия на использование своего изображения для этой цели.

В итоге адвокат и советник Фицо Давид Линдтнер отозвал иск к Барди еще до вынесения приговора, а в деле против издательства судья встала на сторону последнего.

Роберт Фицо требовал завышенную сумму, судья не увидела на его фото ничего порочащего. Премьер проиграл суд резюмировал Aktuality.sk

Ранее премьер Словакии заявил, что диалог Евросоюза и России может предотвратить начало третьей мировой войны.