С компании рэпера Гуфа взыскивают 6,5 млн руб за нарушение авторских прав С лейбла рэпера Гуфа требуют 6,5 млн рублей за нарушение авторских прав

Москва19 авг Вести.Российское авторское общество (РАО) обратилось в суды различных регионов страны с тремя исками к компании ООО "Дома", владельцем которой является рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф. Общий объем требований превышает 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд уже вынес решение по первому иску и удовлетворил его в полном объеме. Ответчик обязан выплатить 440 тысяч рублей за нарушение авторских прав на 11 треков семи артистов - Doja Cat, Drake, Yeat, Future, Juice WRLD, YG, Kamaiyah и Тимы Белорусских. Деньги пойдут непосредственно авторам этих композиций.

Екатеринбургский суд рассматривает иск РАО на сумму свыше 4,4 миллиона рублей, в то время как суд Краснодара - на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Причины подачи иска в Екатеринбурге не разглашаются. Краснодарский иск связан с взысканием авторского вознаграждения по лицензионному договору, а также неустойки за просрочку выплат и штрафа за непредоставление отчетности.

Российское авторское общество является организацией по коллективному управлению правами и аккредитовано государством для сбора причитающихся авторам вознаграждений.

В свою очередь, ООО "Дома" обратилось в московский суд с иском к оренбургской компании "Культ Мьюзик", которая занимается звукозаписью и изданием. Сумма претензий включает 2 миллиона рублей аванса, 250 тысяч рублей процентов за пользование чужими средствами и 300 тысяч рублей судебных издержек.

По информации "БИР-Аналитик", 50% долей в ООО "Дома" принадлежит Долматову, по 25% - его сестре Ольге и гендиректору Григорию Крученкову. Компания зарегистрирована по виду деятельности "организация отдыха и развлечений".