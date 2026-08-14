Москва14 авг Вести.В отношении певца Ярослава Дронова (сценический псевдоним Shaman - прим. ред.) поступил судебный иск от композитора Александра Незванов.

Данная информация доступна в карточке на сайте Арбитражного суда Москвы.

Истец: Незванов Александр Николаевич, ответчик: Дронов Ярослав Юрьевич. Сумма исковых требований: 100 000 рублей

сообщается в документе суда

Как передает РЕН ТВ, иск Незванов подал, поскольку считает, что его авторские права были нарушены Дроновым - он выпустил композицию с названием "Россия Мама" еще в 2023 году, тогда как у артиста с псевдонимом Shaman песня с аналогичным названием появилась в 2026 году.

В июле заслуженный артист России Ярослав Дронов заявил, что настало время перемен, и сжег в русской печи свои знаменитые кожаные штаны.