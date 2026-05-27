Москва27 маяВести.Сторона певицы Анны Асти (Анны Дзюба) отсудила 400 тысяч рублей за кавер на ее хит "По барам" на татарском языке. Об этом сообщает портал Super.
По его данным, иск о нарушении авторских прав подал музыкальный лейбл певицы ООО "Феникс Мьюзик".
Портал пишет, что кавер татарском языке был исполнен в эфире шоу "Музлофт-Тур" ведущего Стаса Ярушева Заслуженной артисткой Башкирии Гульназ Асаевой. Утверждается, что в иске требовали 1 миллион рублей с видеопортала, а также с шоу "Музлофт-Тур" Стаса Ярушина и администратора канала, где был выложен ролик, - Сабины Алиевой. По другим данным, Алиева является продюсером шоу.
В материале издания сказано, что Ярушин изначально выступал ответчиком, но в итоге он и владелец видеопортала избежали привлечения к уплате компенсации. Утверждается также, что Сабина Алиева нарушение признала, но заявила о необоснованно завышенной сумме компенсации.
В итоге суд снизил размер суммы до 400 тысяч рублей. Однако также Алиевой придется оплатить госпошлину в размере 22 тысяч рублей.
Уточняется, что решение суда еще может быть обжаловано.