Лейбл Анны Асти отсудил 400 тысяч за кавер на хит "По барам" на татарском языке

Москва27 мая Вести.Сторона певицы Анны Асти (Анны Дзюба) отсудила 400 тысяч рублей за кавер на ее хит "По барам" на татарском языке. Об этом сообщает портал Super.

По его данным, иск о нарушении авторских прав подал музыкальный лейбл певицы ООО "Феникс Мьюзик".

Портал пишет, что кавер татарском языке был исполнен в эфире шоу "Музлофт-Тур" ведущего Стаса Ярушева Заслуженной артисткой Башкирии Гульназ Асаевой. Утверждается, что в иске требовали 1 миллион рублей с видеопортала, а также с шоу "Музлофт-Тур" Стаса Ярушина и администратора канала, где был выложен ролик, - Сабины Алиевой. По другим данным, Алиева является продюсером шоу.

В материале издания сказано, что Ярушин изначально выступал ответчиком, но в итоге он и владелец видеопортала избежали привлечения к уплате компенсации. Утверждается также, что Сабина Алиева нарушение признала, но заявила о необоснованно завышенной сумме компенсации.

В итоге суд снизил размер суммы до 400 тысяч рублей. Однако также Алиевой придется оплатить госпошлину в размере 22 тысяч рублей.

Уточняется, что решение суда еще может быть обжаловано.