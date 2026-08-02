Более 100 исков в защиту интеллектуальных прав подала компания "СТВ" Иски на сумму около 7,8 млн рублей подала кинокомпания "СТВ"

Москва2 авг Вести.Кинокомпания "СТВ" за первое полугодие 2026 года подала в российские арбитражные суды более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7,8 млн рублей, сообщает ТАСС. Компания имеет исключительные права на создание художественных фильмов "Жмурки", "Брат" и "Брат 2".

Исковые заявления "СТВ" были поданы в московский арбитраж, арбитражный суд Подмосковья, Саратовской области, Санкт-Петербурга, а также Алтайского и Краснодарского краев и других российских регионов говорится говорится в сообщении

Правообладатели известных кинофильмов хотят взыскать компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения и персонажей.

Сумма одного искового заявления в среднем составляет от 20 до 200 тыс. рублей. Общая сумма заявленных к ответчикам исков составляет почти 7,8 млн рублей, часть из которых уже полностью или частично удовлетворена.

Крупнейшим иском из всех заявленных кинокомпанией стал иск к одному из российских индивидуальных предпринимателей, с которого просят взыскать более 600 тыс. рублей.