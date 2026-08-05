"Союзмультфильм" отсудил у жителя Иркутска 50 тыс. рублей за Чебурашку

Суд Иркутска взыскал 50 тыс. рублей за использование 3D-модели Чебурашки "Союзмультфильм" отсудил у жителя Иркутска 50 тыс. рублей за Чебурашку

Москва5 авг Вести.Суд Иркутска взыскал 50 тыс. рублей с местного жителя в пользу студии "Союзмультфильм" за использование 3D-модели Чебурашки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Суд установил, что ответчик, не имея лицензии от правообладателя, размещал у себя на сайте предложения о продаже товаров, содержащих 3D-модель персонажа Чебурашка, что нарушает исключительные права "Союзмультфильма" на товарный знак и произведение пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области в мессенджере МАХ

Суд, изучив материалы дела, признал действия ответчика нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Теперь мужчине придется выплатить компенсацию киностудии, а также покрыть судебные расходы.

Однако сам нарушитель на судебное заседание не явился и не представил возражений против исковых требований.