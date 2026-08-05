Москва5 авгВести.Суд Иркутска взыскал 50 тыс. рублей с местного жителя в пользу студии "Союзмультфильм" за использование 3D-модели Чебурашки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Суд установил, что ответчик, не имея лицензии от правообладателя, размещал у себя на сайте предложения о продаже товаров, содержащих 3D-модель персонажа Чебурашка, что нарушает исключительные права "Союзмультфильма" на товарный знак и произведениепояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области в мессенджере МАХ
Суд, изучив материалы дела, признал действия ответчика нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Теперь мужчине придется выплатить компенсацию киностудии, а также покрыть судебные расходы.
Однако сам нарушитель на судебное заседание не явился и не представил возражений против исковых требований.