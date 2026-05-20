Москва20 мая Вести.В Иркутской области с 1 сентября начнут штрафовать за выезд на лед Байкала вне оборудованной переправы после трагедии с туристами из Китая в феврале этого года. Соответствующий закон был принят 20 мая законодательным собранием региона, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Отмечается, что инициатором законопроекта стал губернатор Игорь Кобзев.

Вы все знаете о трагических событиях на Байкале... Законом установлены размеры административного штрафа на граждан – до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – до 40 тысяч рублей сказал глава региона

При выезде на лед автомобиля с пассажирами размер штрафа на физлиц составит до 3 тысяч рублей, на должностных – до 30 тысяч рублей, для компаний – до 50 тысяч рублей.

В случае повторных нарушений размер штрафа увеличится до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом пользование хивусами и другими безопасными средствами перемещения по льду не будет подпадать под действие принятого закона, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В феврале этого года автомобиль УАЗ, который вез китайских туристов на Хобой, провалился в трещину на Байкале. В результате погибли семь туристов и водитель, выжил только один человек.