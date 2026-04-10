Москва10 апрВести.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на озере Байкал начнут прокладывать специальные трассы к туристическим объектам, передает ТАСС.
По словам главы региона, планируется также регламентировать порядок передвижения по поверхности водоема. Те, кто будет ездить вне трасс, будут считаться нарушителями.
Проект закона по выезду на лед сейчас разрабатываем по колесной техникезаявил Кобзев
Реформы начали прорабатывать на фоне февральской трагедии с падением автомобиля УАЗ под лед в районе мыса Хобой острова Ольхон на Байкале. Жертвами трагедии стали восемь человек.