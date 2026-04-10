Трассы до туристических объектов начнут прокладывать по льду Байкала

Москва10 апр Вести.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на озере Байкал начнут прокладывать специальные трассы к туристическим объектам, передает ТАСС.

По словам главы региона, планируется также регламентировать порядок передвижения по поверхности водоема. Те, кто будет ездить вне трасс, будут считаться нарушителями.

Проект закона по выезду на лед сейчас разрабатываем по колесной технике заявил Кобзев

Реформы начали прорабатывать на фоне февральской трагедии с падением автомобиля УАЗ под лед в районе мыса Хобой острова Ольхон на Байкале. Жертвами трагедии стали восемь человек.