Miraculous Corp. подала 94 иска о защите прав на "Леди Баг"

Miraculous отстаивает права на героев "Леди Баг и Супер-кот" – подано 94 иска Miraculous Corp. подала 94 иска о защите прав на "Леди Баг"

Москва15 июл Вести.В арбитражные суды нескольких регионов России направлено 94 иска в защиту интеллектуальных прав от французской компании Miraculous Corp., которая имеет отношение к создателям мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот". Об этом сообщает РИА Новости.

Иски с требованиями о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с 19 по 30 июня поступили, в частности, в арбитражные суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей уточняется в сообщении

Среди ответчиков числятся мелкие фирмы и индивидуальные предприниматели. Сумма одного иска составляет несколько десятков тысяч рублей.

Самый крупный иск пришел в арбитражный суд Москвы. Miraculous требует взыскать 30 миллионов рублей с петербургского ООО "Лента", управляющего одноименной торговой сетью, и его соответчиков - московских ООО "2Х2 Эдженси" и ООО "Р-СПБ".

В 2024 году французские студии Mediawan и ZAG учредили компанию Miraculous Corp. для управления франшизой популярного мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот".