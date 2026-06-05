Москва5 июн Вести.Компания Pop Mart, получившей широкую известность благодаря выпуску игрушек под брендом Лабубу, запустила процедуру регистрации в РФ товарного знака Kubo.

Соответствующая документация была направлена в Роспатент 3 июня, о чем свидетельствуют данные сервиса Rusprofile, пишет "Лента.ру".

В статье говорится, что Kubo является одним из наиболее перспективных и востребованных персонажей в линейке производителя. Автором данного героя выступил китайский художник Бао.

Специалисты уточнили, что коллекционные фигурки, высота которых варьируется от 7 до 10 сантиметров, распространяются по принципу "слепых коробок" (blind boxes), когда покупатель узнает о том, какая именно миниатюра ему досталась, только после вскрытия упаковки. В сообщении также указывается, что к настоящему моменту правообладатель разработал уже шесть тематических коллекций этого персонажа, включая такие серии, как Select Your Character, Walks of Life и Angel’s Poem.

Ранее эксперты рассказали, влияет ли Лабубу на сознание людей.