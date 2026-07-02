Москва2 июлВести.В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Пухосос". Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале федеральной службы.
Отмечается, что в Сети начала появляться информация о том, что Роспатент якобы зарегистрировал товарный знак "Пухосос".
На самом деле в Роспатент подана 10 июня заявка на регистрацию словесного обозначения "Пухосос" в 03, 30, 35 классах МКТУ. Заявка находится на формальной экспертизе. Решение о регистрации или отказе товарного знака будет вынесено после экспертизы по существуговорится в сообщении
Подача заявки не равна регистрации товарного знака, отмечается там.
В начале лета, в самый сезон цветения тополей и распространения тополиного пуха, в Сеть попало видео, на котором маленькие синие роботы с надписью "Это пухосос" ездят по улицам Москвы и собирают пух.
Видео получилось настолько реалистичным, что вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета: одни восхищались такой новинкой и благодарили правительство Москвы за ее внедрение, а другие нашли ее излишеством и возмущались нерациональным расходованием городского бюджета. Позже выяснилось, что ролик был создан маркетинговым агентством Out Digital с помощью компьютерной графики и 3D-моделей.