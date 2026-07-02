В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Пухосос" Роспатент сообщил, что получил заявку на регистрацию товарного знака "Пухосос"

Москва2 июл Вести.В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Пухосос". Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале федеральной службы.

Отмечается, что в Сети начала появляться информация о том, что Роспатент якобы зарегистрировал товарный знак "Пухосос".

На самом деле в Роспатент подана 10 июня заявка на регистрацию словесного обозначения "Пухосос" в 03, 30, 35 классах МКТУ. Заявка находится на формальной экспертизе. Решение о регистрации или отказе товарного знака будет вынесено после экспертизы по существу говорится в сообщении

Подача заявки не равна регистрации товарного знака, отмечается там.

В начале лета, в самый сезон цветения тополей и распространения тополиного пуха, в Сеть попало видео, на котором маленькие синие роботы с надписью "Это пухосос" ездят по улицам Москвы и собирают пух.

Видео получилось настолько реалистичным, что вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета: одни восхищались такой новинкой и благодарили правительство Москвы за ее внедрение, а другие нашли ее излишеством и возмущались нерациональным расходованием городского бюджета. Позже выяснилось, что ролик был создан маркетинговым агентством Out Digital с помощью компьютерной графики и 3D-моделей.