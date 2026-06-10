Москва10 июн Вести.Российские производители подгузников столкнулись с "патентным троллингом" со стороны немецкой компании L&R Vertriebs GmbH, которая активно просит снять продукцию отечественных брендов с продажи. Об этом пишет газета "Ведомости".

Уточняется, что в 2018 году немецкая компания зарегистрировала патент, формулировки которого могут очень широко трактоваться. Так, некоторые характеристики передаются без конкретных числовых параметров. Кроме того, в патенте фигурирует трехслойная конструкция с нетканым промежуточным слоем, которую часто используют при производстве современных тонких подгузников.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулины, прописанные в патенте формулы и риски его толкования создают сложности для рынка. В периметр неопределенности может попасть до 60% тонких подгузников в России, что может грозить сокращением ассортимента на маркетплейсах и в торговых сетях, снижению импорта, а также росту издержек для производителей.

В июне 2025 года сообщалось, что с российских прилавков могут исчезнуть привычные упаковки для десятка яиц из-за того, что патентные права на упаковку зарегистрированы московской компанией "АЙКЮ-ПАК".