В Германии зафиксировали новую волну дефицита куриных яиц Bild: в Германии ввели ограничения на продажу яиц

Москва7 июл Вести.В ФРГ вновь зафиксирована волна дефицита яиц, вынудившая ряд крупных торговых сетей ввести ограничения на их продажу, сообщает газета Bild.

В статье говорится, что покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за один визит.

По данным издания, сложившаяся ситуация обусловлена масштабными вспышками болезни Ньюкасла, также известной как псевдочума птиц, среди кур-несушек в различных регионах Европы. Это привело к значительному сокращению поставок на рынок и, как следствие, росту цен.

В частности дискаунтер Netto ApS & Co. KG ввел ограничения на продажу яиц во всех своих филиалах, установив правило "не более двух упаковок на одного покупателя за один визит".

Руководство торговой сети Netto подтвердило введение данного лимита, объяснив это серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции.

Представители компании выразили надежду, что ситуация с поставками в Германии начнет стабилизироваться уже в течение текущего месяца.

Ранее сообщалось, что в ФРГ закончились яйца из-за птичьего гриппа перед католической Пасхой. Продавцы в крупных городах распродавали их в четыре раза дороже.