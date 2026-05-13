Москва13 мая Вести.Уменьшение размера шоколадных плиток Milka без изменения внешнего вида упаковки продукта – это обман потребителей. К такому выводу пришел Окружной суд Бремена.

Все началось осенью 2025 года. Центр по защите прав потребителей Гамбурга подал в суд против компании Mondelez Deutschland, которая производит шоколад. В качестве основания для иска ведомство указало, что изготовитель стал выпускать плитки весом 90 грамм вместо обычных 100 на фоне роста цен на какао-бобы. Компания указала на упаковке новый вес, но Центр по защите прав потребителей посчитал, что производитель предпринял недостаточно мер для того, чтобы проинформировать покупателей об изменениях.

Судебная палата постановила, что ... уменьшение содержания упаковки представляет собой случай так называемых упаковок-пустышек и, таким образом, является обманом потребителей говорится в документе

Судьи подчеркнули, что Mondelez Deutschland должна была добавить на упаковку "четкое, внятное и явное" указание на изменение ее содержания. Каким именно образом – на усмотрение производителя.

Сама компания при этом неоднократно высказывала несогласие с критикой по этому поводу. Изготовитель заявлял, что заранее проинформировал потребителей о грядущих изменениях. По данным DPA, Mondelez Deutschland уже подал апелляцию на решение суда Бремена в вышестоящую инстанцию.

Ранее стало известно, что в России продажи шоколада падают второй год подряд. Международная коалиция Green Economy Coalition предупреждала, что шоколад оказался под угрозой полного исчезновения к 2050 году из-за климатических изменений.