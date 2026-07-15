Москва15 июл Вести.Заявка на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа" подана в Роспатент, сообщает агентство ТАСС.

Соответствующая заявка поступила в Роспатент 10 июля 2026 года.

Товарный знак планируется зарегистрировать по третьему классу международной классификации товаров и услуг, который включает духи, ароматическую воду, одеколоны и другую парфюмерную продукцию.

Выражение "дух Анкориджа" ранее использовал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В мае 2026 года он заявил, что под этим термином понимается атмосфера доверия между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая позволила согласовать базовые контуры украинского урегулирования в контексте саммита на Аляске.