Суд рассмотрит спор по поводу отказа в регистрации товарного знака "Душнила" Суд рассмотрит спор об отказе в регистрации товарного знака "Душнила"/Dushnila

Москва9 июл Вести.Суд по интеллектуальным правам рассмотрит заявление ООО "Вишневый пирог", где оспаривается решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "Душнила"/Dushnila. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Предварительное заседание по делу назначено на 27 июля 2026 года.

Отмечается, что Роспатент отказал в регистрации данного товарного знака, потому что считает, что слово "душнила" вошло в разговорную речь как жаргонное и оскорбительное обозначение, которое может вызвать негативные ассоциации у потребителей. То есть его регистрация противоречит принципам гуманности и морали.

"Вишневый пирог" же считает, что слово "душнила" не содержит непристойной лексики и воспринимается как ироничная и шутливая характеристика поведения. То есть слово не является прямым оскорблением.

Заявитель ссылается на заключение специалистов Российской государственной академии интеллектуальной собственности, согласно которому лексема "душнила" является жаргонной, но не оскорбительной, а также вызывает в обществе не только негативные, но и нейтральные либо положительные ассоциации отмечается в сообщении

Основной вид деятельности ООО "Вишневый пирог", по данным "БИР-Аналитик", "прочие виды полиграфической деятельности".