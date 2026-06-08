Роспатент может зарегистрировать мем "67" как товарный знак

Мем "67" могут зарегистрировать в России как товарный знак Роспатент может зарегистрировать мем "67" как товарный знак

Москва8 июн Вести.Российская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "СИКСЭВЕН" по мотивам известного молодежного мема six-seven. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Автором заявки стала некое ООО "ФИТОНАУКА" из Алтайского края. Под брендом "СИКСЭВЕН" фирма планирует выпускать косметику, средства гигиены, БАД, витамины, лекарства, детское питание, а также заниматься рекламой и интернет-торговлей.

Популярный среди подростков мем six-seven не требует перевода. Поколение Альфа веселит, что взрослые не понимают сути происходящего, когда они выкрикивают эти слова и делают характерный жест ладонями.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что запрещать число "67", которое стало популярным мемом среди школьников, бессмысленно, так как борьба с молодежным сленгом только привлечет к нему дополнительное внимание.