Два производителя наггетсов в США не поделили мем "6-7" В США две компании судятся из-за наггетсов по мотивам мема "6-7"

Москва27 июн Вести.В США компании Perdue Foods и John Soules Foods начали масштабное судебное разбирательство из-за наггетсов по мотивам мема "6-7". Это следует из базы данных о судебных решениях CourtListener.

В мае 2026 года Perdue Foods выпустила наггетсы в форме цифр шесть и семь. Однако вскоре выяснилось, что компания-конкурент John Soules Foods планирует сделать то же самое в июле этого же года. В результате Perdue Foods обвинила соперника в краже и подала на нее в суд.

Мем "6-7" (six-seven, "67") - вирусная интернет-фраза без конкретного значения, которую выкрикивают в ответ на любой вопрос, часто сопровождая жестом колеблющихся ладоней. Он возник из трека Doot Doot рэпера Skrilla, где повторяются слова six-seven, а затем распространился в TikTok через ролики о баскетболисте Ламело Болле, чей рост составляет 6 футов 7 дюймов. Популярность закрепил посвященный мему эпизод сатирического мультсериала "Южный парк". Dictionary.com признал "6-7" словом 2025 года.