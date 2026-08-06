В США объявили о вспышке сальмонеллеза из-за перца халапеньо

В США случилась вспышка сальмонеллеза, вызванная перцем халапеньо В США объявили о вспышке сальмонеллеза из-за перца халапеньо

Москва6 авг Вести.В ряде американских штатов случилась вспышка сальмонеллеза, которая связана с употреблением перца халапеньо. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как указывается в сообщении, на данный момент зафиксировано 345 случаев заражения, 36 человек были госпитализированы.

Согласно полученной информации, эти перцы халапеньо были привезены из штата Синалоа, Мексика, и распространялись компанией Coast Citrus Distributors сказано в тексте

Из‑за угрозы сальмонеллеза рестораны Chipotle Mexican Grill и Qdoba Mexican Eats исключили из меню блюда с халапеньо. В CDC считают, что сейчас заведения безопасны для гостей.

Сейчас Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выясняет, попал ли перец от компании Coast Citrus на полки продуктовых магазинов.

Ранее стало известно, что в 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает кишечную инфекцию (циклоспороз). Отзыв затронул 25 видов измельченного салата и салатных смесей. Из-за падения спроса со стороны покупателей фермеры также вынуждены были начать уничтожение урожая салата-латука.

При этом сообщалось, что вспышка циклоспороза, вызывающего "взрывную" диарею, может распространиться за пределы США.