В США отозван салат айсберг из-за риска кишечной инфекции CNBC: в США отозвали салат айсберг из-за риска заражения циклоспорозом

Москва19 июл Вести.В 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает кишечную инфекцию (циклоспороз), сообщает CNBC.

Зараженный салат стал причиной вспышки циклоспороза, которую Центры по контролю и профилактике заболеваний связали с измельченным салатом айсберг, подаваемым в ресторанах Taco Bell в пяти штатах, включая Индиану, Кентукки и Мичиган говорится в публикации

Отмечается, что продукция компании Taylor Farms была выращена в центральной части Мексики. Отзыв коснулся 25 видов измельченного салата и салатных смесей.

Потребителям рекомендовали вернуть продукт в магазины или утилизировать его. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

Ранее сорок отдыхавших на базе отдыха в Новоселицком округе Ставрополья обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.