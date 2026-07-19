Москва19 июлВести.В 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает кишечную инфекцию (циклоспороз), сообщает CNBC.
Зараженный салат стал причиной вспышки циклоспороза, которую Центры по контролю и профилактике заболеваний связали с измельченным салатом айсберг, подаваемым в ресторанах Taco Bell в пяти штатах, включая Индиану, Кентукки и Мичиганговорится в публикации
Отмечается, что продукция компании Taylor Farms была выращена в центральной части Мексики. Отзыв коснулся 25 видов измельченного салата и салатных смесей.
Потребителям рекомендовали вернуть продукт в магазины или утилизировать его. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.
Ранее сорок отдыхавших на базе отдыха в Новоселицком округе Ставрополья обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.