CBS News: в США отозваны более 200 тысяч детских сандалий из-за риска удушья

В США отозвали 200 тысяч детских босоножек из-за опасности удушья CBS News: в США отозваны более 200 тысяч детских сандалий из-за риска удушья

Москва19 июл Вести.В США из-за риска удушья отозваны свыше 200 тысяч пар детской обуви, сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров.

Компания Target отозвала более 200 тысяч детских сандалий из-за опасности удушья говорится в публикации

Подозрение экспертов вызвали сандалии бренда Cat & Jack с двумя плетеными ремешками, золотистыми застежками и декоративными пластиковыми жемчужинами. В комиссии отметили, что декоративные элементы могут оторваться от обуви и создать риск удушья для маленьких детей.

Опасные босоножки продавались в торговых точках с января по май 2026 года по цене около 20 долларов. Отмечается, что производитель получил 23 жалобы от покупателей, отметивших, что украшения могут оторваться и создать угрозу здоровью ребенка.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала об опасностях носки новой одежды.