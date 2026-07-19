Москва19 июлВести.В США из-за риска удушья отозваны свыше 200 тысяч пар детской обуви, сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров.
Компания Target отозвала более 200 тысяч детских сандалий из-за опасности удушьяговорится в публикации
Подозрение экспертов вызвали сандалии бренда Cat & Jack с двумя плетеными ремешками, золотистыми застежками и декоративными пластиковыми жемчужинами. В комиссии отметили, что декоративные элементы могут оторваться от обуви и создать риск удушья для маленьких детей.
Опасные босоножки продавались в торговых точках с января по май 2026 года по цене около 20 долларов. Отмечается, что производитель получил 23 жалобы от покупателей, отметивших, что украшения могут оторваться и создать угрозу здоровью ребенка.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала об опасностях носки новой одежды.