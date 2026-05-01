CBS: с двери церкви саентологии в Голливуде сняли ручки из-за акции подростков

С двери церкви саентологии в Голливуде сняли ручки из-за флешмоба подростков CBS: с двери церкви саентологии в Голливуде сняли ручки из-за акции подростков

Москва1 мая Вести.В США набирает популярность тренд среди подростков врываться в церкви саентологов и бегать там. Как сообщает телеканал CBS, из-за нового флешмоба были убраны ручки со здания церкви саентологии в центре Голливуда.

Дверные ручки убрали со здания церкви саентологии в центре Голливуда и ограничили доступ публики сказано в материале телеканала

Саентологи полагают, что участники флешмоба не проявляют гражданскую активность, пытаясь увидеть обстановку в закрытой организации, а нарушают границы и прерывают работу церкви.

Саентология - это учение, созданное в 1950-х годах на основе работ американского писателя-фантаста Лафайета Рональда Хаббарда. Последователи считают саентологию религией. Учение основывается на представлениях о реактивном и аналитическом разумах человека.