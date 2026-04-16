"Ощутимый вред": эксперт объяснил, как удалось выявить фенолы в школьной форме Эксперт Богомолов: товары с опасными фенолами надо исключить из продажи

Москва16 апр Вести.Обнаруженные в ходе проверки Роскачества школьные брюки с фенолами должны быть отозваны из продажи, заявил ИС "Вести" председатель комитета "Союзлегпрома" по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов.

По его словам, обнаружить опасные примеси в тканях, из которых шьют школьную форму, удалось благодаря усилению контроля за продукцией.

Ситуация не нова, но за последнее время Роскачество и Роспотребнадзор усилили контроль над этим вопросом. Появился стандарт школьной формы, ведь это особый вид одежды. И в связи с повышенными требованиями к ней повысился уровень контроля. Потому и были обнаружены такие безобразные случаи. Ведь на самом деле это преступление, такие ткани не должны быть на рынке. Фенол - это очень серьезный яд. Если они в малых концентрациях, их можно не чувствовать, но они наносят ощутимый вред, особенно молодому детскому организму сказал он

Богомолов убежден, что такие товары необходимо изымать из розницы.

Это преступление и нарушение даже технического регламента по детской одежде. Должны приниматься очень строгие меры к таким нарушителям - как к поставщикам, так и импортерам заявил эксперт

Ранее в Минпросвещения опровергли слухи о возможном введении единой школьной формы по всей стране.