Более 6 тысяч человек подхватили инфекцию со "взрывной" диареей в Мичигане Больше 6 тысяч жителей Мичигана заразились инфекцией со "взрывной" диареей

Москва20 июл Вести.Больше 6 тысяч человек в американском штате Мичиган заразились паразитарной инфекцией, вызывающей "взрывную" диарею. Такие данные приводятся на официальном сайте департамента здравоохранения и социальных служб штата.

Общее число случаев заражения - 6148 говорится в публикации

По данным газеты The Washington Post (WP), санитарные службы США на федеральном и региональном уровнях расследуют возможную связь сети ресторанов быстрого питания Taco Bell с одной из крупнейших вспышек циклоспороза в стране.

Циклоспороз - паразитарное заболевание, вызывающее сильную диарею. Оно, как правило, не опасно для жизни и хорошо лечится антибиотиками. Вспышки заболевания наиболее часто регистрируются в весенне-летний период. Возбудитель передается через зараженные свежие овощи и фрукты, которые были вымыты или обработаны водой, содержащей паразита.

Специалисты отмечают, что в последние годы число случаев циклоспороза в США растет, это связано с изменениями климата и совершенствованием методов диагностики. В 2026 году количество заболевших в Соединенных Штатах уже в четыре раза превышает показатели 2025 года. При этом подтвержденных данных о мутации паразита или его повышенной заразности на данный момент нет.

Ранее в 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения циклоспорозом.