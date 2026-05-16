Москва16 мая Вести.Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что причиной вспышки гастроэнтерита на круизном лайнере Ambition стал персонал, отвечающий за питание. По его мнению, это прямое следствие несоблюдения санитарных норм при обращении с продуктами и их приготовлении.

Просто надо выгнать с работы тех, кто отвечает за организацию питания. Может быть, в том числе и главного шеф-повара сказал он в беседе с ТАСС , добавив, что в целом риски для здоровья на судах и на суше одинаковы

В мае 2026 года круизное судно Ambition следовало с Шетландских островов в Бордо с остановками в Белфасте, Ливерпуле и Бресте. После того, как на борту один из пассажиров умер от гастроэнтерита, вызванного норовирусом, около 1,7 тыс. человек были изолированы. По требованию префектуры пассажирам и членам экипажа запретили покидать судно до получения результатов анализов.

После подтверждения вспышки запрет сняли. Усиленные меры были также связаны с опасениями по поводу хантавируса, вспышка которого произошла на другом лайнере — MV Hondius.