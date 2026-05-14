Москва14 маяВести.Посольство РФ во Франции не получало информации о возможно пострадавших россиянах на лайнере Ambition, где в результате вспышки гастроэнтерита скончался мужчина, сообщает РИА Новости.
В посольство просьб о помощи и информации о возможно пострадавших россиянах не поступалосообщили агентству в посольстве
13 мая стало известно о вспышке гастроэнтерита на борту круизного лайнера Ambition. Карантин на корабле ввели в порту Бордо во Франции. От гастроэнтерита, спровоцированного норовирусом, скончался пожилой пассажир.
Заболевание затронуло еще 49 человек из числа пассажиров и членов экипажа. Всего на карантине находятся 1,7 тыс. человек.