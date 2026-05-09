Москва9 мая Вести.Во время рейса круизного лайнера "Карибская принцесса" (Caribbean Princess) компании Princess Cruises произошла масштабная вспышка норовируса. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC),

Согласно сведениям ведомства, инфицированы 115 человек — 102 пассажира и 13 членов экипажа. Всего на судне находятся более трех тысяч путешественников и 1,13 тысячи сотрудников.

Заболевшие жаловались на рвоту и сильную диарею. Всех их изолировали в каютах и взяли необходимые биологические образцы для исследования.

Лайнер отправился из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая, по пути заходя в Доминикану и на Багамы. После завершения рейса судно пройдет полномасштабную санитарную обработку перед следующим плаванием.

В начале мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Инфекция унесла жизни трех человек, один находится в реанимации.